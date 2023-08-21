WSJ: банки ОАЭ начали переманивать банкиров из РФ для работы с россиянами

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за наплыва российских клиентов начали открывать отделения для работы с богатыми россиянами и переманивать туда российских специалистов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, банки ОАЭ открыли тысячи счетов для россиян. При этом, по словам источника из ОАЭ, в стране действует надежный процесс работы с подсанкционными лицами и компаниями и что власти находятся в тесном контакте с США и ЕС.

«Сохраняющийся глобальный климат привел к притоку финансов и инвестиций в ОАЭ, учитывая репутацию страны как стабильного глобального инвестиционного центра», — сказал чиновник. «Мы будем и впредь очень серьезно относиться к этим обязанностям, особенно с учетом нынешней геополитической ситуации»,— добавил он.

С мая 2022 года в ОАЭ начало поступать гораздо больше иностранной валюты — примерно на 20% больше каждый месяц по сравнению с предыдущим годом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Capital Economics. По данным агентства недвижимости Betterhomes, во втором квартале 2023 года россияне заняли третье место самых частых покупателей недвижимости в Дубае (по сравнению с девятым местом в 2021 году).

По словам американских чиновников, США предостерегли власти ОАЭ от любого содействия операциям по торговле российским оружием или для помощи наемникам в Африке. В июне Минфин США наложил санкции на небольшую компанию из ОАЭ — Industrial Resources General Trading. По его данным, компания покупала полезные ископаемые у структуры из ЦАР, связанной с ЧВК «Вагнера».

Анастасия Ларина