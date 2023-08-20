За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 158 боеприпасов

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 158 боеприпасами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших, по данным главы региона, нет, но в некоторых населенных пунктах зафиксированы повреждения домов и инфраструктуры.

В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — пять, по селу Устинка — два. В селе Солнцевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, в селе Веселая Лопань упал дрон-камикадзе. Также под артиллерийский обстрел попало село Малиновка — зафиксировано 11 прилетов. В результате была повреждена линия электропередачи в селе Петровка, также осколками посечены крыша, фасад и ворота на одной из ферм в Майском сельском поселении. После работы ПВО в поселке Разумное повреждена крыша гаража, в селе Нижний Ольшанец — крыша теплицы.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Климовое, было установлено 12 прилетов.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 24 минометных снаряда, по окраине хутора Киселев — 12, один из них прилетел в село. В результате есть повреждение окна в одном частном доме.

В Грайворонском горокруге под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшина — зафиксировано 23 прилета. По окраине села Дроновка выпущен один минометный снаряд, по окраине села Безымено — пять. На окраину поселка Горьковский пришлось четыре минометных снаряда и одна атака с помощью дрона-камикадзе.

В Краснояружском районе по окраине села Старолесье выпущено восемь минометных снарядов, по окраине поселка Прилесье — пять.

В Шебекинском горокруге под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, зафиксировано восемь прилетов. По селу Середа и МАПП «Шебекино» выпущено шесть и три минометных снарядов соответственно.

Мария Старикова