Водитель-нарушитель пострадал в ДТП с автомобилем скорой помощи в Ижевске

В столице Удмуртии на перекрестке улиц Пушкинская и Кирова 19 августа произошла дорожная авария с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, в момент происшествия бригада ехала на вызов к пациенту.

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Водитель KIA Cerato при выполнении разворота не уступил дорогу автомобили скорой помощи, которая двигалась в прямом встречном направлении. После этого легковой автомобиль наехал на KIA Soul.

В результате дорожного пришествия водитель KIA Cerato получил травмы. Ему потребовалась разовая медицинская помощь.