В промзоне на Васильевском острове построят ЖК и комплекс для хранения реквизита Театра Эйфмана

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт-Петербурга учла предложение компаний «Кожа СПб» и «Санкт-Петербург-Инвест» отдать под застройку промышленные участки в квартале, ограниченном Уральской улицей, переулком Декабристов и Железноводской улицей на Васильевском острове.

Территория общей площадью 6,3 га будет переведена из производственной в общественно-деловую зону, предполагающую жилую застройку и возведение объектов инженерной инфраструктуры, связанных с ее обслуживанием.

В предложении отмечается, что участки планируют преобразовать для размещения общеобразовательной школы на 825 мест, многоквартирных домов со встроенным детским садом на 60 мест и комплекса хранения декораций и реквизита СПб ГБУ «Академический Театра балета Бориса Эйфмана».

По данным СПАРК, ООО «Кожа СПб» занимается дублением, выделкой кожи и крашением меха. Выручка компании за 2022 год составила 246 млн рублей, чистая прибыль — минус 47 млн рублей. Руководителем компании значится Виктор Есипов, он же является 100% владельцем ООО «Санкт-Петербург-Инвест» (ранее АО «Санкт-Петербург-Инвест»).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге застроят территорию бывшего водочного завода «Ливиз».

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