«МегаФон» приобрел товарный знак Yota за 27 млрд руб.

«МегаФон» в декабре 2022 года приобрел товарный знак Yota за 27 млрд руб., следует из финансового отчета компании за первое полугодие. После перехода права на товарный знак к группе «МегаФон» затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В этой связи CAPEX в первом полугодии увеличился на 99,4%. до 71,0 млрд руб. В CAPEX также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в конце 2022 года, отмечается в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В «МегаФоне» уточнили, что приобрели товарный знак Yota у группы USM, оценка стоимости товарного знака проводилась независимой компанией: «Сделка реализована в рамках реструктуризации активов "МегаФона" — мы приобретаем активы и компании, связанные с телеком-направлением, и отказываемся от непрофильных».

В конце 2022 года «МегаФон» начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. Так, в декабре от ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) в «МегаФон» перешла oneFactor (занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), а в январе — «Инплат» (занимается обработкой платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами). Ранее источники «Ъ» допускали, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи (см. «Ъ» от 30 января).

По итогам полугодия выручка «МегаФона» выросла на 13% и составила 209,89 млрд руб,. абонентская база увеличилась на 1,3%. до 75,8 млн. Показатель OIBDA увеличился на 24%, до 94,15 млрд руб., чистая прибыль выросла на 133,9%, до 26,9 млрд руб.

Юлия Тишина