Связи укрупняются

Как стало известно “Ъ”, «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники “Ъ”, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. На стоимость этого бизнеса сейчас влияют экономическая ситуация и проблемы с доступом к оборудованию, а передача ключевых технологических активов государству поможет снизить риски, считают эксперты. Конечным владельцем «Вымпелкома», который холдинг Veon намерен передать топ-менеджменту, по данным “Ъ”, также могут стать структуры, связанные с государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что в конце 2022 года на согласование поступил вопрос о покупке «Ростелекомом» «МегаФона» у USM Group. Интерес госоператора к активу подтверждают еще три участника рынка. Собеседники “Ъ”, близкие к «МегаФону», уточняют, что активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные.

Источник, близкий к USM, подчеркивает, что «МегаФон» демонстрирует хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке поступают не первый год: «Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий». В ФАС “Ъ” сообщили, что ходатайства «Ростелекома» о приобретении «МегаФона» не поступало. В «Ростелекоме», «МегаФоне» и USM отказались от комментариев. В Минцифры “Ъ” не ответили.

«МегаФон» — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов, обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи, на 100% принадлежит USM Group. Владеет 100% «Скартел» (бренд Yota), 100% интернет-провайдера NetByNet, 100% «МегаФон Ритейла», 25% видеосервиса Start и другими активами. Выручка по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб., чистый долг — 244,6 млрд руб. В мае 2022 года компания перестала раскрывать отчетность.

В конце 2022 года «МегаФон» начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. Так, в декабре от ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) в «МегаФон» перешла oneFactor (занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), а в январе — «Инплат» (занимается обработкой платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами). Один из источников “Ъ” допускает, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи.

В конце 2021 года USM уже вышел из другого крупного актива: связанные с «Газпромом» структуры консолидировали большинство голосующих акций VK. Сделка по продаже «МегаФона» может быть продолжением перераспределения ключевых технологических активов в пользу государства, считает Леонид Делицын из ФГ «Финам». Действительно, сейчас обсуждается продажа «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту, но источники “Ъ” утверждают, что в конечном итоге актив выкупит новый инвестор, называя среди претендентов структуры «Газпрома» и Сбербанк.

Переговоры по «Вымпелкому» могут влиять и на стоимость «МегаФона», полагает Леонид Делицын: «Сейчас удачное время для приобретения телекоммуникационного бизнеса, поскольку на цену влияют растущие риски ограничения доступности оборудования из-за санкций — кардинально вопрос так и не решен». «Вымпелком» в рамках продажи менеджменту был осенью оценен в 370 млрд руб. (чистый долг 240 млрд руб.). «Обычно телекоммуникационные компании оценивают исходя из мультипликатора 1,75 к выручке, таким образом, "МегаФон" может быть оценен в 616 млрд руб.,— отмечает господин Делицын.— Но финальная цена будет зависеть от того, как структурирован долг».

Сейчас «Ростелеком» владеет 100% акций Tele2, и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи, отмечает господин Делицын. По его словам, переход телекоммуникационного бизнеса под контроль государства, с одной стороны, поможет решить проблемы с доступом к оборудованию и сохранить качество сервиса, но снижение конкуренции в среднесрочной перспективе приведет к росту цен.

Юлия Тишина, Никита Королев, Татьяна Исакова