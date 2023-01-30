Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Связи укрупняются

«Ростелеком» интересуется покупкой «МегаФона»

Как стало известно “Ъ”, «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники “Ъ”, а сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. На стоимость этого бизнеса сейчас влияют экономическая ситуация и проблемы с доступом к оборудованию, а передача ключевых технологических активов государству поможет снизить риски, считают эксперты. Конечным владельцем «Вымпелкома», который холдинг Veon намерен передать топ-менеджменту, по данным “Ъ”, также могут стать структуры, связанные с государством.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что в конце 2022 года на согласование поступил вопрос о покупке «Ростелекомом» «МегаФона» у USM Group. Интерес госоператора к активу подтверждают еще три участника рынка. Собеседники “Ъ”, близкие к «МегаФону», уточняют, что активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные.

Источник, близкий к USM, подчеркивает, что «МегаФон» демонстрирует хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке поступают не первый год: «Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий». В ФАС “Ъ” сообщили, что ходатайства «Ростелекома» о приобретении «МегаФона» не поступало. В «Ростелекоме», «МегаФоне» и USM отказались от комментариев. В Минцифры “Ъ” не ответили.

«МегаФон» — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов, обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи, на 100% принадлежит USM Group. Владеет 100% «Скартел» (бренд Yota), 100% интернет-провайдера NetByNet, 100% «МегаФон Ритейла», 25% видеосервиса Start и другими активами. Выручка по итогам 2021 года составила 354,19 млрд руб., чистый долг — 244,6 млрд руб. В мае 2022 года компания перестала раскрывать отчетность.

В конце 2022 года «МегаФон» начал приобретать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. Так, в декабре от ООО «ЮэСэМ Телеком» (входит в холдинг USM) в «МегаФон» перешла oneFactor (занимается разработкой аналитических платформ на базе искусственного интеллекта), 100% разработчика ПО и провайдера систем поддержки бизнеса «Нэксайн» (бренд Nexign), а в январе — «Инплат» (занимается обработкой платежей в интернете, работает с «ВКонтакте», «Одноклассниками» и другими сервисами). Один из источников “Ъ” допускает, что реструктуризация активов происходит в преддверии продажи.

В конце 2021 года USM уже вышел из другого крупного актива: связанные с «Газпромом» структуры консолидировали большинство голосующих акций VK. Сделка по продаже «МегаФона» может быть продолжением перераспределения ключевых технологических активов в пользу государства, считает Леонид Делицын из ФГ «Финам». Действительно, сейчас обсуждается продажа «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту, но источники “Ъ” утверждают, что в конечном итоге актив выкупит новый инвестор, называя среди претендентов структуры «Газпрома» и Сбербанк.

Переговоры по «Вымпелкому» могут влиять и на стоимость «МегаФона», полагает Леонид Делицын: «Сейчас удачное время для приобретения телекоммуникационного бизнеса, поскольку на цену влияют растущие риски ограничения доступности оборудования из-за санкций — кардинально вопрос так и не решен». «Вымпелком» в рамках продажи менеджменту был осенью оценен в 370 млрд руб. (чистый долг 240 млрд руб.). «Обычно телекоммуникационные компании оценивают исходя из мультипликатора 1,75 к выручке, таким образом, "МегаФон" может быть оценен в 616 млрд руб.,— отмечает господин Делицын.— Но финальная цена будет зависеть от того, как структурирован долг».

Сейчас «Ростелеком» владеет 100% акций Tele2, и приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг безусловным лидером в мобильном сегменте связи, отмечает господин Делицын. По его словам, переход телекоммуникационного бизнеса под контроль государства, с одной стороны, поможет решить проблемы с доступом к оборудованию и сохранить качество сервиса, но снижение конкуренции в среднесрочной перспективе приведет к росту цен.

Юлия Тишина, Никита Королев, Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...