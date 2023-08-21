Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд, собрав еще 117,1 млн руб. Это следует из данных портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 августа.

Лидерами кинопроката стали:

«Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» — 177,1 млн руб. (за все время проката — 466,5 млн руб.);

«Баба Яга спасает мир» — 58,4 млн руб. (331,1 млн руб.);

«Синий Жук» (без РФ и Белоруссии) — 31,5 млн руб.;

«Два, три, демон приди!» — 30,9 млн руб. (96,7 млн руб.);

«За Палыча!» — 25,1 млн руб. (254,3 млн руб.).

В центре сюжета «Леди Баг и Супер-Кота» — школьники Маринетт и Адриан. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто скрывается под маской.

Лаура Кеффер