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Коммерсантъ FM
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Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Французский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» вновь возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд, собрав еще 117,1 млн руб. Это следует из данных портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 августа.

Лидерами кинопроката стали:

  • «Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы» — 177,1 млн руб. (за все время проката — 466,5 млн руб.);
  • «Баба Яга спасает мир» — 58,4 млн руб. (331,1 млн руб.);
  • «Синий Жук» (без РФ и Белоруссии) — 31,5 млн руб.;
  • «Два, три, демон приди!» — 30,9 млн руб. (96,7 млн руб.);
  • «За Палыча!» — 25,1 млн руб. (254,3 млн руб.).

В центре сюжета «Леди Баг и Супер-Кота» — школьники Маринетт и Адриан. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто скрывается под маской.

Лаура Кеффер

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