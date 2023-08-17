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Коммерсантъ FM
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Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС. Кроме того, господин Путин выразил соболезнования господину Раиси в связи с терактом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа.

Эбрахим Раиси и Владимир Путин в 2022 году

Эбрахим Раиси и Владимир Путин в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

Эбрахим Раиси и Владимир Путин в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

«Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Египет, Саудовская Аравия и Иран уже формально запросили членство, говорил представитель ЮАР в объединении Анил Суклал в феврале, позднее к ним присоединились еще несколько стран. Bloomberg писало, что Индия и Бразилия выступили против желания Китая быстро расширить БРИКС. Индия отрицала это.

О развитии сотрудничества в рамках БРИКС — в материале «Ъ» «Чемпионат мира по БРИКС».

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