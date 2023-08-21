В Саратовской области трое рабочих погибли на канализационно-насосной станции

Трое рабочих погибли во время работ в приемном колодце на канализационно-насосной станции в поселке Горный Краснопартизанского района Саратовской области. Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

По данным следствия, 20 августа погибли 39-летний главный инженер и слесари 45 и 67 лет. Они производили работы по восстановлению запорной арматуры на канализационно-насосной станции. Следователи осматривают место происшествия и тела, изымают документацию и допрашивают свидетелей.

Леонид Уварчев