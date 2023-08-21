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Коммерсантъ FM
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Дешевый кредит разогнал МСП

Мониторинг деловой активности

Малый и средний бизнес продолжает наращивать деловую активность в летние месяцы, свидетельствуют данные индекса RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В июле показатель вновь достиг максимальных значений и составил 57,1 пункта. Малые предприятия на протяжении 2023 года демонстрировали оптимизм (55,3 пункта в июне, 53,7 пункта в мае, 54,1 пункта — в апреле) — из-за улучшения ситуации с продажами на фоне растущего потребительского спроса и доступности МСП кредитов.

В июле продажи росли у 19% предприятий (в июне также 19%), при этом об их сокращении сообщили 31% МСП против 34% месяцем ранее (теперь показатель на минимуме с 2018 года). Улучшение ситуации с выручкой дает предпринимателям надежду на дальнейший рост продаж — доля оптимистов выросла с 28% до 34%. Ситуация с кредитной доступностью для МСП также складывалась в июле комфортно — удовлетворенный спрос на займы достиг рекордных значений в 31%.

Все это влияло на планы малых компаний по наращиванию инвестактивности и расширению штата. Доля МСП, увеличивших вложения в бизнес, выросла сразу на 5 процентных пунктов, до 24%, стало больше и желающих инвестировать — 31% против 25% в июне. Соответственно, выросла потребность в расширении найма под новые задачи — с 24% до 36%. Реализации планов мешает дефицит на рынке труда и неспособность МСП конкурировать с крупными компаниями — новых сотрудников нанимали 13% МСП против 12% в июне.

По данным аналитиков, деловая активность росла во всех сегментах бизнеса — опережающий рост показывает малый бизнес (62,2 пункта). В отраслевом же разрезе продолжили расти сфера услуг и торговля, однако в производстве пик пройден — тормозит развитие ситуация с кадрами. «В период подъема вполне оправданны высокие ожидания, так как они отражают преимущественно взгляды предпринимателей на ближайшее будущее и стремление к дальнейшему развитию»,— предупреждает вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов. Между тем повышение ставки ЦБ может вскоре развернуть динамику — регулятор неоднократно отмечал несоответствие спроса и возможностей внутреннего производства. Доступное заемное финансирование стимулировало рост потребительской активности.

Диана Галиева

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