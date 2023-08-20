Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили московский «Спартак» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:3.

Голы забили: Соболев (81, пен.) — Джикия (32, авт.), Вендел (73), Кассьерра (90+4).

В турнирной таблице «Спартак» с девятью очками занимает шестое место. «Зенит» с десятью очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Спартак» примет грозненский «Ахмат» 26 августа. «Зенит» в домашнем матче сыграет с екатеринбургским «Уралом» 26 августа.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...