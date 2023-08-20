«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили московский «Спартак» в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:3.

Голы забили: Соболев (81, пен.) — Джикия (32, авт.), Вендел (73), Кассьерра (90+4).

В турнирной таблице «Спартак» с девятью очками занимает шестое место. «Зенит» с десятью очками располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Спартак» примет грозненский «Ахмат» 26 августа. «Зенит» в домашнем матче сыграет с екатеринбургским «Уралом» 26 августа.

Мария Федотова