Венгрия договорилась с Турцией о закупке 275 млн кубометров газа

Венгрия договорилась о закупке в 2024 году 275 млн куб. м газа с Турцией во время визита в Будапешт турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров премьер-министра Виктора Орбана с господином Эрдоганом.

«Турция играет чрезвычайно важную, даже незаменимую роль в обеспечении безопасности энергоснабжения Венгрии, поскольку значительная часть поставок природного газа в Венгрию поступает через Турцию, по газопроводу “Турецкий поток”»,— завил господин Сийярто (цитата по hvg). «Эти 275 млн куб. м природного газа будут способствовать обеспечению безопасности энергоснабжения страны»,— отметил министр. Он пояснил, что поставки природного газа могут начаться из Турции в 2024 году после завершения соглашения между венгерской MVM и турецкой Botas.

Ранее Петер Сийярто предложил направить идущий через Украину российский газ, транзит которого может прекратиться после 2024 года, на «Турецкий поток».

Первая из двух ниток трубопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В сентябре 2021 года Венгрия и «Газпром» подписали контракт о поставке 4,5 млрд куб. м газа в год в течение следующих 15 лет. В августе 2022 года Венгрия объявила о соглашении, согласно которому с 1 сентября будет получать дополнительно 5,8 млн куб. м газа в сутки.

Мария Федотова