В Москве перекроют движение 22 августа из-за концерта в «Лужниках»

В Москве в районе стадиона «Лужники» будет временно перекрыто движение 22 августа. Там состоится концерт ко Дню государственного флага России. Движение перекроют с 8:00 до окончания мероприятия на ряде улиц, сообщает столичный дептранс.

Движение будет закрыто:

с 08:00 на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;

с 17:00 на Проектируемом проезде N 2309, на улицах Савельева, Доватора, Ефремова, 10-летия Октября, на 3-й Фрунзенской, Трубецкой улицах, переулке Хользунова и дублере Комсомольского проспекта.

На концерте выступят Сергей Бобунец, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «Серьга», «КняZz», «Чиж & Co», «Наши», «Пилот», «123-й полк» и «7Б».

День государственного флага установлен в 1994 году, отмечается 22 августа и является рабочим днем.

Концерт начнется в 17:00, его посещение бесплатно, но с предварительной регистрацией.

Мария Федотова