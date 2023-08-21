Эмир вашему долгу

«Русал» разместит первый в России выпуск облигаций в дирхамах ОАЭ. Эксперты позитивно восприняли появление такого инструмента с точки зрения возможностей диверсификации. Однако размещение не лишено нюансов: в российской финансовой системе нет большого количества дирхамов, а частные инвесторы к инструментам в них равнодушны. В связи с этим аналитики не исключают, что размещение окажется единичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Русал» 8 сентября разместит выпуск облигаций объемом не менее 350 млн дирхамов ОАЭ. Облигации будут находиться в обращении два года, номинал — 1 тыс. дирхамов. Ставка купона не выше 6% годовых. Расчеты будут проводиться в рублях, организатором выступит Газпромбанк.

Примечательно, что «Русалу» не в первый раз приходится быть первопроходцем: первыми облигациями в китайском юане на Мосбирже, доступными самому широкому кругу инвесторов, стали два выпуска именно этой компании, размещенные в начале августа 2022 года. На текущий момент линейка юаневых выпусков «Русала» включает 9 вариантов бумаг.

Участники рынка позитивно восприняли известия о появлении нового инструмента. Если говорить о развитии процесса дедолларизации в российской экономике, то у инвесторов должны иметься номинированные в альтернативных валютах инструменты фиксированного дохода с возможностью торговли внутри РФ, указывает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Учитывая, что инструмент новый и по сути будет отражать долларовую доходность, вполне можно ожидать некоторого ажиотажа, говорит руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.

Можно рассматривать инструмент как альтернативу юаневым бондам, благо ориентир по доходности выше, и как конкурента замещающим облигациям, добавил господин Чернега. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров рассчитывает, что рынок облигаций в дирхамах получит свое развитие и будет достаточно ликвидным.

Однако новый выпуск не лишен нюансов, указывают собеседники “Ъ”. Для развития сегмента нужна ликвидность в этой валюте, отмечает господин Ковалев. Например, по его словам, первичный рынок юаневых российских облигаций фактически пребывает в стагнации – новых размещений нет. Сказывается фактор ограниченной ликвидности, пояснил он. Дирхамов в финансовой системе РФ еще меньше. На бирже дирхам не торгуется. Поэтому покупателями, по словам собеседника “Ъ”, прежде всего выступят банки, у которых есть дирхамы, то есть те, кто обслуживает ВЭД с ОАЭ —Сбербанк, ГПБ, «Ак Барс».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 21 июля: «Новые иностранные инструменты допускаются на биржевые торги при условии их обслуживания именно дружественной инфраструктурой».

Курс дирхама привязан к доллару, доходности в дирхамах по суверенным облигациям находятся в диапазоне 4,7–5,45% годовых. «Получается премия при доходности 6% годовых по облигациям "Русала" не очень привлекательная. С учетом привязки курса дирхама к доллару привлекательнее купить замещающие облигации в долларах с доходностью 9–10% годовых»,— рассуждает источник “Ъ”. Сделать рыночное размещение валютных облигаций сейчас сложно из-за снижения интереса к таким инструментам, соглашается гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков. «Сегмент замещающих облигаций и вновь размещенных валютных облигаций живут разной жизнью. "Русал", видимо, ориентируется на инвесторов, готовых покупать с более низкой доходностью новые выпуски»,— добавил он.

Руководитель департамента «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов пока не видит большого спроса на инструменты в дирхамах среди частных инвесторов: «Выпуск будет интересен в первую очередь тем, кто имеет какие-то экономические отношения в этой валюте — либо бизнес, либо внешнеторговые операции».

Что касается эмитентов, их дальнейшее участие определится после того, как будет понятен спрос на бумаги в первом таком размещении, добавил он. Эмитентами, по мнению эксперта, опять же могут выступать компании, которые ведут какую-то деятельность в ОАЭ. Впрочем, замечает Алексей Ковалев, международный рынок облигаций в AED, «мягко говоря, не поражает воображение». «Поэтому нельзя исключать, что размещение "Русала" в конечном итоге окажется единичным»,— резюмировал аналитик.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев