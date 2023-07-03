У граждан не переводятся дирхамы

Еще один российский банк — Кредит Европа банк — объявил о начале предоставления клиентам-физлицам доступа к операциям с дирхамом. В отличие от китайского юаня, валюта ОАЭ пока не особенно популярна: розничные продукты в ней считаные банки предлагают избирательно. Эксперты уверены, что причина в отсутствии доходных активов для размещения привлеченных у граждан дирхамов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Кредит Европа банк сообщил о запуске операций в дирхамах ОАЭ для клиентов-физлиц. Им доступно открытие текущего счета, размещение вклада, валютно-обменные операции и межбанковские переводы в дирхамах ОАЭ. Максимальная ставка по вкладам составляет 3%.

На данный момент вклады в дирхамах предлагают лишь два игрока — Сбербанк и МТС-банк. У Сбербанка максимальная доходность по депозитам в валюте ОАЭ составляет 3% (без учета капитализации). Банк запустил вклады в дирхаме в конце мая (см. “Ъ” от 25 мая). «У клиентов есть возможность открытия срочных вкладов в дирхамах ОАЭ, сберегательных счетов, а также покупки и продажи наличной валюты,— пояснили в пресс-службе Сбербанка.— При этом наибольший интерес у клиентов вызывают срочные вклады». МТС-банк запустил вклады в дирхамах первым, в декабре 2022 года (максимальная доходность 2% годовых). В банке на запрос “Ъ” не ответили.

В других банках из числа крупнейших пока или не планируют запускать вклады в дирхамах ОАЭ, или предпочитают воздерживаться от комментариев. «Сейчас основной спрос, помимо рублей, клиенты предъявляют на юани. Интерес к другим мягким валютам точечный,— пояснили в пресс-службе ВТБ.— Расширение предложения на рынке продуктами в дирхамах носит скорее маркетинговый характер. Накапливать неиспользуемые пассивы — прямой убыток». «Количество банков, предлагающих вклады в дирхамах ОАЭ, очень мало,— заключает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.— Скорее всего, это банки, которые напрямую работают с импортерами и экспортерами из ОАЭ и рассчитываются в национальной валюте».

Переводы в дирхаме, в отличие от конверсионных операций, пока являются экзотикой, по словам собеседников “Ъ” из числа банкиров, такую опцию предлагают в основном небольшие игроки, наладившие корреспондентские отношения с партнерами из ОАЭ. Примером является небольшой банк «Славия», получить комментарии “Ъ” там не удалось.

По словам независимого эксперта Андрея Бархоты, непопулярность розничного дирхама связана со сложностью конверсии в кредиты и достаточно высокими издержками по генерации некредитных активов в валюте ОАЭ.

Классические валютные торги дирхамами на внутреннем рынке РФ отсутствуют. В апреле Мосбиржа запустила торги расчетными (то есть беспоставочными) фьючерсными контрактами на пару дирхам/рубль. Но этот инструмент для хеджирования соответствующих валютных рисков, а не доходного размещения дирхамов, отмечает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Полноценные торги пока только планируются.

Но перспективы у дирхама есть. Так, по данным ЦБ, суммарный объем операций с дирхамом в мае текущего года составил максимальные $3,3 млрд. В связи с очевидным сужением спектра доступных валют дирхам остается одним из вариантов утилизации лимитов по валютным активам, отмечает Андрей Бархота. Для банков это возможность диверсифицировать структуру фондирования, одна из причин появления новых предложений в мягких валютах — закрытие валютной позиции из-за значительного объема активов в долларах и евро, согласен заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. А для финансовых операций граждан РФ, которые релоцировались в ОАЭ, банки могут организовывать специальный конверсионный канал, предполагает Андрей Бархота.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская