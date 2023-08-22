Нечего на газ пенять

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Российские СМИ в понедельник с удовольствием перепечатывали статью немецкой Bild о том, что немецкие производители удобрений испытывают проблемы из-за выросших цен на газ и наплыва импортных удобрений из РФ. В статье приводились в числе прочего слова министра экономики земли Саксония-Анхальт Свена Шульце о том, что «германские и европейские производственные площадки вынуждены закрываться или как минимум сокращать производство, поскольку Россия может беспрепятственно наполнять рынок дешевыми удобрениями». Приводимые Bild данные, мягко говоря, не являются принципиально новыми — например, крупнейший немецкий химический концерн BASF закрыл свой завод по выпуску азотных удобрений в Людвигсхафене еще в феврале. Более того, снижение цен на газ привело к тому, что его потребление в химическом секторе Европы начиная со второго квартала растет, хотя еще и отстает от докризисных значений. То, что вопрос «самоубийства» немецкой химии поднимается именно сейчас, вызвано, видимо, изменением политической конъюнктуры.

Однако тезис, согласно которому все проблемы немецкой химической индустрии спровоцированы именно исчезновением российского газа, видимо, неверен.

Так, BASF, представляя в конце июля удручающие финансовые результаты за второй квартал (прибыль упала на 76%, до €499 млн), в первую очередь объяснял это снижением спроса со стороны всех потребителей, кроме автомобилестроения. OIES, анализируя влияние скачка цен на газ на промышленный выпуск в ЕС, также отмечал, что сокращение выпуска оказалось далеко не столь же значительным, как снижение потребления газа, то есть заводы находили ему замену до тех пор, пока потребители были готовы покупать их продукцию. Однако в первом полугодии продажи химсектора Германии упали на 11,5%, а по итогам года ожидается падение на 14%. Отрасль страдает прежде всего от стагнации немецкой экономики и невозможности конкурировать на мировом рынке с поставщиками из Китая и США, а рост себестоимости — только часть проблемы.

В сущности, немецкую химическую индустрию постигает та же судьба, что европейскую нефтепереработку и металлургию в кризис 2008–2009 годов: общая неконкурентоспособность и отсутствие внятных усилий со стороны властей по защите местных производств приводит к замещению импортом.

Тогда главными бенефициарами этого оказались российские компании, занявшие существенные доли на европейском рынке топлива и стали. Теперь, к сожалению, не оказавшиеся под прямыми санкциями российские удобрения — скорее исключение, поскольку большую часть рынка химического сырья в Европе уже занимают поставщики из США и Ближнего Востока.