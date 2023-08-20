МИД России осудил атаку беспилотником на вокзал в Курске

В МИД РФ прокомментировали произошедшую в ночь на 20 августа атаку на вокзал в Курске. Она напомнила, что вокзал был построен как памятник участникам сражений на Курской дуге в Великую отечественную войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара беспилотника по вокзалу в Курске

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram Последствия удара беспилотника по вокзалу в Курске

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой.

Здание вокзала построено взамен разрушенного в результате гитлеровских бомбардировок в 1946-1951 годах. На фасаде здания вокзала установлены мемориальные доски в честь военных железнодорожников, в зале ожидания установлена скульптура воина, а стены украшены барельефом «Курская битва».

Губернатор Курской области Роман Старовойт ночью сообщил, что беспилотник врезался в крышу вокзала, в результате чего вспыхнул пожар, а легкие ранения от осколков стекол получили пять человек. Позже стало известно, что пострадали крыша вокзала, фасад и первая платформа. Взрывная волна повредила зал ожидания и пешеходный тоннель.

В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, пожар, возникший в результате атаки беспилотника, был потушен в 3:46.

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Мария Федотова