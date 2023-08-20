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Коммерсантъ FM
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МИД России осудил атаку беспилотником на вокзал в Курске

В МИД РФ прокомментировали произошедшую в ночь на 20 августа атаку на вокзал в Курске. Она напомнила, что вокзал был построен как памятник участникам сражений на Курской дуге в Великую отечественную войну.

Последствия удара беспилотника по вокзалу в Курске

Последствия удара беспилотника по вокзалу в Курске

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram

Последствия удара беспилотника по вокзалу в Курске

Фото: страница Романа Старовойта в Telegram

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой.

Здание вокзала построено взамен разрушенного в результате гитлеровских бомбардировок в 1946-1951 годах. На фасаде здания вокзала установлены мемориальные доски в честь военных железнодорожников, в зале ожидания установлена скульптура воина, а стены украшены барельефом «Курская битва».

Губернатор Курской области Роман Старовойт ночью сообщил, что беспилотник врезался в крышу вокзала, в результате чего вспыхнул пожар, а легкие ранения от осколков стекол получили пять человек. Позже стало известно, что пострадали крыша вокзала, фасад и первая платформа. Взрывная волна повредила зал ожидания и пешеходный тоннель.

В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, пожар, возникший в результате атаки беспилотника, был потушен в 3:46.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Рабочий косит траву вдоль дороги рядом с новостройками в Мариуполе

Рабочий косит траву вдоль дороги рядом с новостройками в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия падения беспилотника на Экспоцентр в районе «Москва-Сити»

Последствия падения беспилотника на Экспоцентр в районе «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Строители восстанавливают разрушенный мост через Северский Донец в Святогорске

Строители восстанавливают разрушенный мост через Северский Донец в Святогорске

Фото: Bram Janssen / AP

Спасатели тушат жилой дом после ракетного удара во Львове

Спасатели тушат жилой дом после ракетного удара во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Коммунальщики убирают территорию возле спортивного центра, пострадавшего от обстрела в Днепре

Коммунальщики убирают территорию возле спортивного центра, пострадавшего от обстрела в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnikov

Выставка трофейной военной техники на форуме «Армия-2023» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Выставка трофейной военной техники на форуме «Армия-2023» в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Агитационный баннер на одной из улиц Донецка

Агитационный баннер на одной из улиц Донецка

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Волонтеры Красного Креста помогают местным жителям эвакуироваться из поселка Купянск-Узловой Харьковской области

Волонтеры Красного Креста помогают местным жителям эвакуироваться из поселка Купянск-Узловой Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели тушат завалы торгового центра в Одессе

Спасатели тушат завалы торгового центра в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Военнослужащие несут гроб с телом военного медика по площади Независимости в Киеве

Военнослужащие несут гроб с телом военного медика по площади Независимости в Киеве

Фото: Roman Pilipey / AFP

Волонтеры отрабатывают эвакуацию солдат во время военных учений для гражданских лиц недалеко от Киева

Волонтеры отрабатывают эвакуацию солдат во время военных учений для гражданских лиц недалеко от Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Военнослужащие добровольческого подразделения «Пятнашка» на полигоне в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жительница Донецка стоит рядом с разрушенным домом своего сына

Жительница Донецка стоит рядом с разрушенным домом своего сына

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Поврежденный в результате попадания беспилотника фасад дома на улице Есенина в Белгороде

Поврежденный в результате попадания беспилотника фасад дома на улице Есенина в Белгороде

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Женщина торгует на территории разрушенного рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке

Женщина торгует на территории разрушенного рынка возле железнодорожного вокзала в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Жители Запорожья у здания, пострадавшего от ракетного удара

Жители Запорожья у здания, пострадавшего от ракетного удара

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Прохожий оказывает первую помощь женщине, которая была ранена в результате ракетного удара, Запорожье

Прохожий оказывает первую помощь женщине, которая была ранена в результате ракетного удара, Запорожье

Фото: Reuters / Andrii Dubchak

Украинский военнослужащий помогает мальчику надеть бронежилет для фото у волонтерского пункта в центре Киева

Украинский военнослужащий помогает мальчику надеть бронежилет для фото у волонтерского пункта в центре Киева

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Жительница Донецка разбирает завалы дома, который был разрушен в ходе ракетного обстрела

Жительница Донецка разбирает завалы дома, который был разрушен в ходе ракетного обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Последствия ракетного обстрела в Новой Каховке

Последствия ракетного обстрела в Новой Каховке

Фото: Оперштаб Новой Каховки / ТАСС

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара в Покровске

Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара в Покровске

Фото: Reuters / Vladyslav Smilianets

Жительница Донецка стоит в доме, пострадавшем от обстрела

Жительница Донецка стоит в доме, пострадавшем от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли

Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Строители обустраивают сквер имени Молодой гвардии в Луганске

Строители обустраивают сквер имени Молодой гвардии в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военно-медицинский пункт в ДНР

Военно-медицинский пункт в ДНР

Фото: Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency / AFP

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Здание Дунайского пароходства после воздушной атаки в украинском Измаиле

Здание Дунайского пароходства после воздушной атаки в украинском Измаиле

Фото: Reuters / Nina Liashenko

Поврежденное правительственное здание в Киеве

Поврежденное правительственное здание в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Рабочие демонтируют советский герб с монумента «Родина-мать» в Киеве

Рабочие демонтируют советский герб с монумента «Родина-мать» в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ремонтируют боевую технику вблизи линии фронта

Танкисты 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ремонтируют боевую технику вблизи линии фронта

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Указатели в месте расположения одного из тыловых подразделений Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Указатели в месте расположения одного из тыловых подразделений Ивановской дивизии ВДВ в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экстренные службы у башни министерств «IQ-квартала» в деловом центре «Москва-Сити», куда 1 августа врезался беспилотник

Экстренные службы у башни министерств «IQ-квартала» в деловом центре «Москва-Сити», куда 1 августа врезался беспилотник

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Бойцы территориальной самообороны на тренировке в Белгородской области

Бойцы территориальной самообороны на тренировке в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Подъезд жилого дома в Кривом Роге, разрушенный в результате обстрела

Подъезд жилого дома в Кривом Роге, разрушенный в результате обстрела

Фото: Reuters

Жительница Донецка стоит рядом с телом погибшей соседки

Жительница Донецка стоит рядом с телом погибшей соседки

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасатели работают на месте обстрела в Донецке

Спасатели работают на месте обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога

Последствия взрыва ракеты в центре Таганрога

Фото: @golubev_vu

Поврежденное здание Службы безопасности Украины в Днепре

Поврежденное здание Службы безопасности Украины в Днепре

Фото: Reuters / Mykhailo Moskalenko

Местные жители у поврежденной пятиэтажки в Донецке

Местные жители у поврежденной пятиэтажки в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Последствия атаки беспилотника по бизнес-центру на проспекте Лихачева в Москве

Последствия атаки беспилотника по бизнес-центру на проспекте Лихачева в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Оцепление вокруг места падения дрона на Комсомольском проспекте в Москве

Оцепление вокруг места падения дрона на Комсомольском проспекте в Москве

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: LIBKOS / AP

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Фото: Genya Savilov / AFP

Разрушенная ферма в Одесской области

Разрушенная ферма в Одесской области

Фото: LIBKOS / AP

Последствия обстрела в Одессе

Последствия обстрела в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Фото: РИА Новости

Женщины готовятся отрабатывать тактику ведения боя

Женщины готовятся отрабатывать тактику ведения боя

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Фрагменты ракеты в Донецке

Фрагменты ракеты в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Фото: Reuters / Stringer

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Фото: Reuters / Viktoria Lakezina

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожарные тушат загоревшийся после обстрела склад в Одессе

Пожарные тушат загоревшийся после обстрела склад в Одессе

Фото: Reuters

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Украинские военнослужащие стреляют в воздух на церемонии прощания с погибшим в Бахмуте американским ветераном армии

Украинские военнослужащие стреляют в воздух на церемонии прощания с погибшим в Бахмуте американским ветераном армии

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Фото: Reuters

Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Донецка

Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Донецка

Фото: РИА Новости

Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на Краснолиманском направлении

Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разминирование лесистой местности в Харьковской области

Разминирование лесистой местности в Харьковской области

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Последствия атаки на Крымский мост

Последствия атаки на Крымский мост

Фото: Reuters

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Фото: VoenTV of Belarus / youtube.com

Военнослужащий добровольческого отряда «Барс-10» на боевой позиции на Запорожском направлении

Военнослужащий добровольческого отряда «Барс-10» на боевой позиции на Запорожском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Фото: LIBKOS / AP

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Фото: Reuters

Военная полиция патрулирует рынок в Геническе

Военная полиция патрулирует рынок в Геническе

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Фото: Reuters / Roman Baluk

Жительница города Голая Пристань, пострадавшего после разрушения Каховской ГЭС, в своем доме

Жительница города Голая Пристань, пострадавшего после разрушения Каховской ГЭС, в своем доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Взрыв в Макеевке

Взрыв в Макеевке

Фото: Reuters

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поврежденный жилой дом в Первомайском

Поврежденный жилой дом в Первомайском

Фото: Reuters

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Фото: Genya Savilov / AFP

Пункт обмена валют в Донецке

Пункт обмена валют в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Новые дома в Мариуполе

Новые дома в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Разрушенный ресторан в Краматорске

Разрушенный ресторан в Краматорске

Фото: Narciso Contreras / Anadolu Agency / AFP

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Фото: LIBKOS / AP

Антоновский мост через Днепр

Антоновский мост через Днепр

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Фото: РИА Новости

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Фото: Arthur KHANOV / AFP

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Фото: Минобороны России

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Выбитые окна жилого дома в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Выбитые окна жилого дома в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Фото: Sergey Bobok / AFP

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Фото: Reuters / Serhii Smolientsev

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Фото: Reuters / Maxar

Затопленный город Олешки

Затопленный город Олешки

Фото: Reuters / Maxar

Жители Харькова получают бесплатное питание от волонтеров

Жители Харькова получают бесплатное питание от волонтеров

Фото: Andrii Marienko / AP

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Фото: Богдан Соболев / ТАСС

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Обломок ракеты на улице Киева

Обломок ракеты на улице Киева

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Фото: AP

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko.

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденное здание в Днепре

Поврежденное здание в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Город Грайворон после обстрела

Город Грайворон после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Виктория Литвин  /  купить фото

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Фото: Reuters

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Фото: LIBKOS / AP

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Фото: Andrii Marienko / AP

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пожар в жилом доме после авиаудара в Константиновке в Донецкой области

Пожар в жилом доме после авиаудара в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

В Киеве журналист фотографирует сбитую ракету

В Киеве журналист фотографирует сбитую ракету

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Снесенные здания и воронки от снарядов в Марьинках в Донецкой области

Снесенные здания и воронки от снарядов в Марьинках в Донецкой области

Фото: LIBKOS / AP

Местные жители после обстрела в Горловке

Местные жители после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Эвакуированные из Запорожской области оформляют документы и встают на учет социальных служб в пункте временного размещения в Бердянске

Эвакуированные из Запорожской области оформляют документы и встают на учет социальных служб в пункте временного размещения в Бердянске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сотрудники совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Луганске

Сотрудники совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Луганске

Фото: РИА Новости

Квартира в Стаханове, разрушенная в результате обстрела

Квартира в Стаханове, разрушенная в результате обстрела

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Военнослужащий у офиса партии «Единая Россия» в Запорожье

Военнослужащий у офиса партии «Единая Россия» в Запорожье

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют территорию на наличие мин

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют территорию на наличие мин

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Жители Днепра в квартире, разрушенной в результате ракетного удара

Жители Днепра в квартире, разрушенной в результате ракетного удара

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Демонтаж советского памятника в селе Костенев Львовской области

Демонтаж советского памятника в селе Костенев Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Акция «Свеча памяти» у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке

Акция «Свеча памяти» у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Пункт распределения эвакуированных граждан в Бердянске

Пункт распределения эвакуированных граждан в Бердянске

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Молебен военнослужащих в Херсонской области перед иконой «Спас Нерукотворный», подаренной президентом Владимиром Путиным

Молебен военнослужащих в Херсонской области перед иконой «Спас Нерукотворный», подаренной президентом Владимиром Путиным

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Военнослужащий с письмом на Запорожском направлении линии фронта

Военнослужащий с письмом на Запорожском направлении линии фронта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Горящий автомобиль в Константиновке в Донецкой области

Горящий автомобиль в Константиновке в Донецкой области

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Взрыв беспилотника в Киеве

Взрыв беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на скамейке рядом с противотанковыми ежами в парке в Киеве

Местные жители на скамейке рядом с противотанковыми ежами в парке в Киеве

Фото: Bernat Armangue / AP

Дым, поднимающийся над горящим резервуаром с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края

Дым, поднимающийся над горящим резервуаром с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края

Фото: Reuters / Stringer

Церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе

Церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Дистанционно управляемая машина для разминирования, созданная украинским фермером

Дистанционно управляемая машина для разминирования, созданная украинским фермером

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Дым над Севастополем после атаки беспилотников

Дым над Севастополем после атаки беспилотников

Фото: Reuters / Stringer

Женщина рядом с пострадавшим из-за ракетного обстрела жилого дома в городе Умань Черкасской области

Женщина рядом с пострадавшим из-за ракетного обстрела жилого дома в городе Умань Черкасской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Украинский солдат стреляет из гранатомета около Авдеевки

Украинский солдат стреляет из гранатомета около Авдеевки

Фото: LIBKOS / AP

Мобилизованные на блокпосте в Херсонской области

Мобилизованные на блокпосте в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Церемония открытия мемориальной «Парты Героя» в средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области, в память о бывшем ученике учреждения, погибшем в ходе Специальной военной операции на Украине

Церемония открытия мемориальной «Парты Героя» в средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области, в память о бывшем ученике учреждения, погибшем в ходе Специальной военной операции на Украине

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок  /  купить фото

Вид с воздуха на пострадавший из-за ракетного обстрела жилой дом в городе Умань Черкасской области

Вид с воздуха на пострадавший из-за ракетного обстрела жилой дом в городе Умань Черкасской области

Фото: Reuters / Yan Dobronosov

Автобус в центре Донецка, сгоревший из-за обстрела

Автобус в центре Донецка, сгоревший из-за обстрела

Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС

Рабочие демонтируют советский монумент Победы во Второй мировой войне в селе Чернево Львовской области

Рабочие демонтируют советский монумент Победы во Второй мировой войне в селе Чернево Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Украинский военный управляет дроном в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военный управляет дроном в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Российский военный в зоне СВО

Российский военный в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поврежденные здания в Бахмуте (Артемовске)

Поврежденные здания в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет»

Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевой расчет бронепоезда «Байкал»

Боевой расчет бронепоезда «Байкал»

Фото: Минобороны РФ

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему в Бахмуте (Артемовске)

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Украинские солдаты и волонтеры пытаются погрузить лошадей в грузовик в Авдеевке

Украинские солдаты и волонтеры пытаются погрузить лошадей в грузовик в Авдеевке

Фото: LIBKOS / AP

Вид из окна на пострадавший от обстрелов музей в Купянске

Вид из окна на пострадавший от обстрелов музей в Купянске

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Мужчина плачет у могилы своего друга на Криворожском кладбище

Мужчина плачет у могилы своего друга на Криворожском кладбище

Фото: Bernat Armangue / AP

Разрушенное здание в Славянске

Разрушенное здание в Славянске

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Херсонская область. Пасхальная служба в полевой церкви, которая расположена под землей и укреплена

Херсонская область. Пасхальная служба в полевой церкви, которая расположена под землей и укреплена

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Украинские военные во время пасхальной службы в городе Часов Яр

Украинские военные во время пасхальной службы в городе Часов Яр

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Иконы на месте разрушенной церкви в Запорожской области

Иконы на месте разрушенной церкви в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Бахмуте (Артемовске)

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ложные позиции ВС РФ в южном секторе СВО

Ложные позиции ВС РФ в южном секторе СВО

Фото: РИА Новости

Украинские военные недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинские военные недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сотрудник полиции уговаривает жительницу Авдеевки покинуть свой дом

Сотрудник полиции уговаривает жительницу Авдеевки покинуть свой дом

Фото: LIBKOS / AP

Оборонительные сооружения в Одессе

Оборонительные сооружения в Одессе

Фото: Reuters

Защитные укрепления в районе села Медведевка в Крыму

Защитные укрепления в районе села Медведевка в Крыму

Фото: Maxar Technologies / AP

10 апреля между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В Россию возвращены 106 военнослужащих

10 апреля между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В Россию возвращены 106 военнослужащих

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В результате обмена военнопленными на Украину вернулись 80 мужчин и 20 женщин

В результате обмена военнопленными на Украину вернулись 80 мужчин и 20 женщин

Фото: Reuters

Военнослужащие готовят реактивные системы залпового огня «Смерч» к нанесению ударов по инфраструктуре ВСУ

Военнослужащие готовят реактивные системы залпового огня «Смерч» к нанесению ударов по инфраструктуре ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вывезенные после начала спецоперации в Россию дети возвращаются на Украину

Вывезенные после начала спецоперации в Россию дети возвращаются на Украину

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинские военные эвакуируют жителей Бахмута (Артемовска)

Украинские военные эвакуируют жителей Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Военнослужащий батальона «Восток» программирует беспилотник в ДНР

Военнослужащий батальона «Восток» программирует беспилотник в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Последствия обстрела на рынке в Донецке

Последствия обстрела на рынке в Донецке

Фото: AP

Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Артемовска)

Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Фото: Иван Скиртач / ТАСС