Посол Украины заявил о возможности отмены безвизового режима с Израилем

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что правительство Украины снова рассматривает возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем. По его словам, решение рассматривают из-за отказов украинцам во въезде в Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Корнийчук

Фото: @YevgenKorniychuk Евгений Корнийчук

Фото: @YevgenKorniychuk

«Украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы приостановим наше двустороннее соглашение по безвизовому режиму в соответствии со ст. 7 межправительственного соглашения. Эта возможность находится на столе нашего правительства»,— заявил Евгений Корнийчук (цитата по The Times of Israel).

Ранее в августе газета Kyiv Post со ссылкой на источники сообщала, что Киев обсуждает такие меры в отношении Израиля из-за его «недружественных действий» и «пророссийской позиции на международной арене». В частности, Украина опасается, что информация со встреч в формате «Рамштайн», в которых участвует Израиль, может попасть к России. Украинское посольство также заявляло, что около 10% украинских туристов депортируются из Израиля без объяснения причин. По данным газеты, Израиль пытается добиться гарантий безопасности для десятков тысяч еврейских паломников для посещения ими города Умань в сентябре, однако украинская сторона не может дать такие гарантии из-за обстрелов.

О позиции Израиля в военном конфликте России и Украины — в материале «Ъ» «Израиль меж многих огней».