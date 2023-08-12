Kyiv Post: Украина хочет исключить Израиль со встреч в формате «Рамштайн»

Украина рассматривает меры в отношении Израиля из-за его «недружественных действий» и «пророссийской позиции на международной арене», сообщили источники Kyiv Post. Изучается отмена безвизового режима, а также требование к союзникам исключить страну со встреч в формате «Рамштайн», на который рассматривается помощь Киеву. Пресс-секретарь МИД Украины не подтвердил эту информацию.

Источник Kyiv Post в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сказал, что израильские власти до сих пор не оказали «какой-либо реальной помощи». По его утверждению, Израиль использует информацию со встреч в формате «Рамштайн» в своих интересах и есть «реальная опасность», что она «попадет в распоряжение государства-агрессора» (на Украине Россия на законодательном уровне признана «государством-агрессором»).

Встречи в формате «Рамштайн» — это контактная группа по вопросам обороны Украины. Проводятся с участием 54 стран, включая 30 членов НАТО. Задачей является координация военной помощи.

Как пишет Kyiv Post, решение по отмене безвизового режима обсуждается на фоне «дипломатической схватки» о том, как относиться к гражданам друг друга. Украинское посольство ранее утверждало, что около 10% украинских туристов депортируются из Израиля без объяснения причин, также существуют проблемы с оказанием помощи беженцам. По данным газеты, Израиль пытается добиться гарантий безопасности для десятков тысяч еврейских паломников для посещения ими города Умань в сентябре. Однако СНБО, как утверждает Kyiv Post, не может дать такие гарантии на фоне обстрелов.

Израиль официально осуждает российскую военную операцию на Украине, но не поставляет Киеву вооружения. Причинами, как заявляли власти, являются желание сохранить свободу действий в сирийском небе и координация с Москвой по вопросам, связанным с Ираном.

О позиции Израиля — в материале «Ъ» «Израиль меж многих огней».

Леонид Уварчев