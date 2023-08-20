В Подольске на складе Ozon ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Ozon по адресу д. Гривно, д. 1, корп. 13 в Подольске в Подмосковье. Площадь пожара составила 500 кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Московской области.

Пожар был локализован на площади 500 кв. м в 11:22 мск. В 11:48 мск открытое горение локализовали. Со склада эвакуировали 391 человек до прибытия пожарных.

В свою очередь в Ozon сообщили, что блок склада, где произошел пожар, не эксплуатировался. «Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился»,— сообщили в пресс-службе компании в «РИА Новости».

Пожар на складе Ozon начался сегодня, 20 августа, утром. В тушении пожара задействованы 91 человек и 34 единицы техники.

Олеся Павленко