В станице под Краснодаром загорелся склад на площади 200 кв. м

В станице Старокорсунской Краснодарского края на площади 200 кв. м загорелся склад, сообщило ГУ МЧС по региону. Информации о пострадавших не поступало.

Согласно сообщению регионального МЧС, которое приводит ТАСС, информация о возгорании на складе поступила к диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в В 10:32 мск. «В 10:39 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание склада, 200 кв. метров»,— уточнили в МЧС.

По данным МЧС по Краснодарскому краю, к тушению пожара привлечены 62 человека личного состава. Также для ликвидации возгорания задействованы 22 единицы техники.

Милена Костерева