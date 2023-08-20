В пермском аэропорту произошла задержка нескольких рейсов

Пресс-служба международного аэропорта «Пермь» сообщила о задержке нескольких рейсов. Задержка вылета рейса S71160(Пермь-Москва) на 47 минут связана с ограничением приема воздушных судов в аэропорту Домодедово. Предварительная задержка рейса авиакомпании Smartavia 5N 584 (Пермь-Санкт-Петербург) составляет 5 часов 25 минут. Это обусловлено задержкой вылета рейса в Пермь из Санкт-Петербурга. В результате рейс попал во временной промежуток, когда работа аэродрома Большое Савино была ограничена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эти ограничения действуют с 15 апреля по 30 сентября. В связи с проведением ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе, прием и вылет воздушных судов запрещены по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 8.30 до 12.30.

Также с опозданием в 8 и 7 минут были отправлены рейсы авиакомпании Победа ДР6512 (Пермь-Москва) и ДР659 (Пермь-Санкт-Петербург). Эти задержки связаны с отказом сервера регистрации пассажиров в Москве.