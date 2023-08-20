В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу 32-летнего аспиранта из Габона

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона. Об этом сообщает портал Е1.ru.

«Подозреваемый ранее не был судим. Рассказал, что ссора произошла из-за девушки, хотел просто проучить, а не убивать. Расследование продолжается, предположительно, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ»,— рассказал источник издания.

Напомним, 18 августа в ресторане Burger King на ул. Малышева произошла драка, в ходе которой зарезали аспиранта УрФУ. Согласно данным с сайта вуза, Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

Василий Алексеев

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