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Коммерсантъ FM
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Работу Внуково и Домодедово временно ограничивали из-за попытки атаки БПЛА

Прием рейсов в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничивали для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Росавиации не уточнили причины введения ограничений. Шесть рейсов направили в запасные аэропорты: три в Шереметьево, два в Нижний Новгород и один в Санкт-Петербург.

Ограничения действовали до 04:30 мск сегодня, 20 августа. После их отмены пассажиров перенаправленных рейсов доставили в аэропорты назначения.

Ранее Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин сообщали, что около 04:00 на подлете к Москве в Ступинском районе был обнаружен и нейтрализован беспилотник. Он упал в безлюдном месте, жертв и пострадавших нет. Около 03:00 ТАСС сообщал, что Внуково и Домодедово ограничили прием самолетов.

Олеся Павленко

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