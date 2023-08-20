Екатеринбург и китайский Чэнду стали городами-побратимами

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение об установлении побратимских связей между городом и китайским Чэнду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Начиная с 2018 года город Чэнду — наш город-партнер, город-друг, а теперь, можно смело сказать, и город-брат, с которым всегда приятно и интересно работать. С момента установления сотрудничества мы регулярно встречаемся для обмена идеями и обсуждения новых проектов»,— рассказал господин Орлов.

Подписание соглашения прошло 19 августа, в день празднования 300-летия Екатеринбурга. По словам председателя Народного политического консультативного совета Китая в городе Чэнду Ву Кай, установление побратимства укрепит взаимодействие между городами во многих сферах. «Для меня большая честь посетить торжества в честь 300-летия Екатеринбурга. Это большой праздник, великое событие. Сегодня мы выводим наши дружеские отношения на новый уровень»,— подчеркнул он.

Город Чэнду — столица провинции Сычуань в Китае. Население города составляет 16,5 млн человек. Чэнду считается одним из ведущих производителей автомобилей и центром фармацевтической промышленности. С 2018 года Чэнду является городом-партнером Екатеринбурга.

Василий Алексеев

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