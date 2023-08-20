Пермская фабрика будет экспортировать аналог шоколада Kinder

Пермская кондитерская фабрика «Шоколадная магия» запустила в продажу порционный шоколад с молочной начинкой Milkids — аналог шоколада Kinder, который производит итальянская компания Ferrero. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, продукция «Шоколадной магии» уже представлена во всех регионах России, а также в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, продукция фабрики прошла сертификацию Halal. Данная процедура подтверждает соответствие товара показателям, позволяющим употреблять продукт в пищу людям, которые исповедуют ислам. Сертификат позволит «Шоколадной магии» расширить географию экспорта продукции. В частности, в настоящий момент предприятие ведет переговоры с потенциальными партнерами в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Ираке и Катаре.

Выпуск шоколада Milkids как аналога Kinder фабрика анонсировала в октябре 2022 года на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Фабрика «Шоколадная магия» основана в 2016 году. Управляет предприятием ООО «Радуга», учредителями которого являются директор общества Алексей Турушев (55% в уставном капитале), Дмитрий Кузьмин (35%) и Виктория Турушева (10%). По информации на сайте «Шоколадной магии», всего в настоящий момент она выпускает более 20 наименований шоколадных конфет. Выручка фабрики в 2022 году составила 464,7 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб.