«РИА Новости»: пассажир пытался пронести гранату в самолет во Владивостоке

Пассажир рейса Владивосток—Петропавловск-Камчатский пытался пронести в самолет гранату Ф-1, сообщил источник «РИА Новости» и Telegram-канал Mash. Гранату обнаружили на входе в аэропорт Владивостока.

Граната была обнаружена при досмотре, сообщил собеседник российского госагентства. Пассажира «передали военным». По факту произошедшего проводится проверка. Граната отправлена на исследование.

По данным Mash, был задержаны 31-летний мужчина. Он утверждал, что не знает, как граната попала в багаж. Аэропорт, по данным канала, эвакуировать не стали. Утверждается, что взрыватель и боевая граната лежали отдельно.

Леонид Уварчев