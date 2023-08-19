Париж вновь не смог провести спортивное мероприятия из-за загрязнения Сены

В Париже из-за загрязнения реки Сены власти были вынуждены отменить намеченные на сегодня, 19 августа, соревнования по паратриатлону. Тестовые соревнования проводятся в преддверии летних Олимпийских игр, которые столица Франции примет 26 июля–11 августа 2024 года. Ранее были отменены соревнования по плаванию, приуроченные к Играм-2024.

«В лабораторном образце был немного завышен уровень бактерий кишечной палочки»,— прокомментировал отвечающий за спорт помощник мэра Парижа Пьер Рабадан (цитата по AFP). Источник повышенных показателей сейчас выясняется.

Паратриатлон — вариант триатлона для спортсменов с ограниченными возможностями.

Две части паратриатлона, не относящиеся к воде, состоялись. Воскресная смешанная эстафету по триатлону также может пройти в усеченном формате, решение по ней ожидается в последний момент.

Глава организационного комитета «Париж-2024» Тони Эстанге подчеркнул, что «плана Б» для предстоящей Олимпиады не существует. «Нет никакого решения перенести мероприятие, триатлон и плавание на открытой воде пройдут на Сене в следующем году»,— заявил он.

Две недели назад Париж не смог принять кубок мира по плаванию из-за ненадлежащего качества воды в реке. Тогда в мэрии Парижа заявили, что в ближайшее время начнут работать новые очистные сооружения и к Играм качество воды будет надлежащего уровня.

Запрет на купание в Сене, введенный в 1923 году, парижские власти намерены снять к 2025 году.

О том, как Париж готовится к Олимпиаде, читайте в публикации «Ъ» «Букинистам грозят Бастилией».

Мария Федотова