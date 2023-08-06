Париж не смог принять кубок мира по плаванию из-за ненадлежащего качества воды в Сене

Международная федерация плавания (World Aquatics) была вынуждена отменить Кубок мира по плаванию на открытой воде в Париже. Организация, посоветовавшись с организаторами и органами здравоохранения, пришла к выводу, что проводить соревнования в Сене невозможно из-за ненадлежащего качества воды в реке.

Кубок мира, который планировалось провести во французской столице 5 и 6 августа, должен был стать генеральной репетицией соревнований на воде перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году. Мэрия планирует использовать Сену для проведения соревнований среди триатлонистов и пловцов-марафонцев. Однако, из-за сильных дождей, которые прошли в Париже недавно, «качество воды в Сене оказалось ниже допустимых стандартов, необходимых для сохранения здоровья пловцов». «World Aquatics разочарована тем, что качество воды в Сене привело к отмене Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших спортсменов всегда должно быть нашим главным приоритетом», – говорится в сообщении федерации.

В мэрии Парижа заверили, что в ближайшее время на реке начнут работать новые очистные сооружения и к Олимпиаде качество воды будет надлежащего уровня. А чтобы проливные дожди больше не становились проблемой, городские власти намерены ввести в эксплуатацию специальный резервуар размеров в 20 олимпийских бассейнов, куда будут собираться сточные воды.

Купание в Сене было запрещено еще в 1923 году. Мэрия намерена снять этот запрет в 2025 году, разрешив горожанам купаться в трех районах Сены.

Кирилл Сарханянц