Букинистам грозят Бастилией

Парижские букинисты получили предписание в следующее олимпийское лето покинуть набережные Сены, где они торгуют уже несколько веков. Мэрия предлагает им место для книжного рынка в районе площади Бастилии. Торговцы книгами возмущены и напоминают, что их зеленые ящики-лотки, установленные на парапетах набережных, с 2019 года внесены в реестр культурного наследия Франции. Рассказывает парижский корреспондент «Ъ» Алексей Тарханов.

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Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Лавки букинистов на набережной в Париже

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Париж наводит порядок к Олимпийским играм будущего лета, и этот процесс уже породил немало недовольства. Мало того что цены на квартиры и отели поднялись в несколько раз, а парижане готовятся бежать от толп болельщиков со всех концов света, город рискует потерять одну из важных своих достопримечательностей. Под угрозой оказались парижские букинисты, торгующие с открытых лотков на набережных Сены.

Олимпийские игры пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года. Их гостей ожидает хорошо подготовленный сюрприз. В первый раз за всю историю олимпийского движения делегации спортсменов и выступления артистов пройдут не на стадионе.

Дефиле назначено на воде, церемония пройдет на Сене в присутствии зрителей, которым будут отведены места на обоих берегах. Всего ожидается около 600 тыс. человек.

Озабоченные вопросами безопасности полиция и мэрия потребовали на это время убрать с набережных лотки букинистов, давно ставшие частью открыточных парижских пейзажей. Около 570 зеленых ящиков должны быть демонтированы, чтобы освободить место для зрителей. Многие покинут привычные места впервые за последний век, и их владельцы букинисты готовятся к худшему.

Они не согласны с идеей мэрии отвести им на лето пятачок в районе площади Бастилии. Их можно понять: в течение многих лет они жили не в логике обычного рынка с тесными торговыми рядами, где одни соперничают с другими, а в жанре свободной прогулки вдоль самых красивых пейзажей французской столицы, в которые встраивались их пестрые прилавки с книгами, афишами, сувенирами.

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При разборке стендов многие из них, особенно ветхие, могут пострадать. Мэрия клянется заплатить за поломки, манит дополнительными льготами и обещает даже поддержку во включении в список международного наследия ЮНЕСКО. Но букинисты не очень верят туманным обещаниям, полагая, что их не мытьем, так катаньем просто хотят прогнать с насиженных мест. Они понимают, что демонтаж займет несколько месяцев, как и их возвращение на набережные (даже если все кончится хорошо и оно состоится), и все это время книжники не смогут работать в своем обычном режиме.

У парижских букинистов особый статус. Древность профессии дает им единственную привилегию: город не берет с них арендной платы. Однако максимальное количество их определено и новые лица на набережных могут появиться только после исчезновения старых. Каждый год мэрия объявляет конкурс на освободившиеся места, в позапрошлом году было 18 вакансий, в прошлом — 17, а желающих — раз в пять больше. Победители должны сами приобрести себе ящики-лотки и затем получают пять лет бесплатной аренды. Взамен они обязаны выходить на работу как минимум четыре дня в неделю и проявлять максимум внимания к парижским туристам. К тому же от них требуют по-прежнему продавать в основном книги и печатную графику, а не забивать свои лотки сувенирами — надо сказать, это требование соблюдается все менее строго.

Юбер Буккара, владелец книжного магазина «La Rose de Java» на Монпарнасе, уже организовал сбор подписей в защиту букинистов. Петицию подписало на сегодняшний день почти 72 тыс. человек.

В мэрии ищут варианты компромисса. Предложили такой: шкафы букинистов будут проверены, закрыты и опечатаны за неделю до церемонии открытия и не будут работать в течение всех Олимпийских игр.

«У нас хотят отнять набережные ради четырех часов церемонии. Это не имеет никакого смысла. Мы занимаем едва одну десятую часть необходимого для зрителей пространства, и ради этого должно исчезнуть не менее двух третей наших лотков,— говорит в интервью Franceinfo глава Культурной ассоциации парижских букинистов Жером Калле.— Мы — один из символов Парижа. Вот уже 450 лет, как мы здесь. Стереть нас из пейзажа, в то время как празднование Олимпиады должно стать праздником Парижа, мне кажется безумием».