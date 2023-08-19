МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве в эти выходные

Сегодня, 19 августа, с 21:00 в Москве местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Предупреждение о непогоде действует до 11:00 воскресенья, 20 августа, сообщает МЧС по столице со ссылкой на прогноз Росгидромета.

Сегодня в столице стояла жаркая и душная погода, воздух прогревался до 27°C. Синоптики назвали такую погоду ростовским летом, поскольку такие температуры, которые держатся в Москве последние несколько дней, характерны для этого времени года в Ростове-на-Дону. Температура в Москве сейчас на 4–6°C выше климатической нормы.

Мария Федотова