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Коммерсантъ FM
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МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве в эти выходные

Сегодня, 19 августа, с 21:00 в Москве местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Предупреждение о непогоде действует до 11:00 воскресенья, 20 августа, сообщает МЧС по столице со ссылкой на прогноз Росгидромета.

Сегодня в столице стояла жаркая и душная погода, воздух прогревался до 27°C. Синоптики назвали такую погоду ростовским летом, поскольку такие температуры, которые держатся в Москве последние несколько дней, характерны для этого времени года в Ростове-на-Дону. Температура в Москве сейчас на 4–6°C выше климатической нормы.

Мария Федотова

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Купание в фонтане на Манежной площади

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Наталья Львова  /  купить фото

Купание в фонтане на Манежной площади

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пляж «Чайка» в Саларьево

Пляж «Чайка» в Саларьево

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники полиции во время задержания уличных артистов на Манежной площади

Сотрудники полиции во время задержания уличных артистов на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Артист в образе Владимира Ленина на Манежной площади

Артист в образе Владимира Ленина на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка с собакой в парке «Музеон»

Девочка с собакой в парке «Музеон»

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Посетители парка «Музеон»

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мотоциклист на площади у главного входа в Парк Горького

Мотоциклист на площади у главного входа в Парк Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети купаются в фонтане на Манежной площади

Дети купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подростки купаются в фонтане на Манежной площади

Подростки купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие роты почетного караула в Александровском саду

Военнослужащие роты почетного караула в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Молодые люди на Манежной площади

Молодые люди на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка играет с мячом в фонтане в парке «Музеон»

Девочка играет с мячом в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди загорают в Парке Горького

Люди загорают в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Ремонт вывески ресторана в Парке Горького

Ремонт вывески ресторана в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отдыхающие в парке «Музеон»

Отдыхающие в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фонтан в Парке Горького

Фонтан в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Наталья Львова  /  купить фото

Купание в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Пляж «Чайка» в Саларьево

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники полиции во время задержания уличных артистов на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Артист в образе Владимира Ленина на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка с собакой в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди у фонтана на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди купаются в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мотоциклист на площади у главного входа в Парк Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дети купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подростки купаются в фонтане на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие роты почетного караула в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Молодые люди на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девочка играет с мячом в фонтане в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди загорают в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Посетители парка «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Ремонт вывески ресторана в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отдыхающие в парке «Музеон»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Фонтан в Парке Горького

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

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