Гидрометцентр: в Москву придет «ростовское лето»

Потепление до 28-31 градусов по Цельсию придет в Москве в ближайшие три дня. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая температура в это время года больше характерна для Ростова — это на 4-6 градусов выше климатической нормы.

«Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг — 27-29 градусов, а в пятницу — 29-31 градусов»,— сообщил глава Гидрометцентра. Похолодание в Москву придет уже в выходные: в столице ожидается кратковременный дождь, а также снижение температуры до 25 градусов.

12-13 августа после жаркой недели в Москву пришли дожди и похолодание. Температура опускалась до 22-24 градусов. Самым жарким днем 2023 года в Москве было 6 августа. Тогда температура воздуха поднималась до 31,4 градусов, в Новой Москве и области — до 33 градусов.

Анастасия Ларина