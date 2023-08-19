В Петербурге средняя заплата учителей в июле составила 50 тысяч рублей

Средняя заработная плата учителей и репетиторов в Санкт-Петербурге в июле 2023 года составила 50 000 рублей, увеличившись за год на 2330 рублей, сообщают «Ведомости Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу рекрутинговой компании HeadHunter.

Отмечается, что средняя зарплата в 50 000 руб. приближена к ставке педагога в государственном учреждении —18 часов в неделю, но зачастую учителя работают на полторы ставки, а также ведут внеурочную деятельность, что делает их зарплату фактически выше.

По данным специалистов HeadHunter, на рынке для педагогов есть и более выгодные предложения. К примеру, зарплата преподавателя математики и физики на английском языке в частном образовательном центре может достигать 150 000 руб., а преподавателя русского языка в онлайн-школе для подготовки к ЕГЭ — от 120 000 руб.

По данным Петростата, в мае средняя зарплата в сфере образования в Петербурге составила 88 100 руб., данные за июнь ведомство пока не публиковало.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выросло количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей

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