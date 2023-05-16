Германский суд вынес приговоры по делу о похищении драгоценностей из «Зеленых сводов»

Окружной суд Дрездена приговорил пятерых обвиняемых по делу о похищении драгоценностей из дрезденской сокровищницы «Зеленые своды». Все они принадлежат к семье Реммо, члены которой ранее уже задерживались и осуждались за разные преступления. Грабители получили разные сроки лишения свободы — от четырех лет и четырех месяцев до шести лет и трех месяцев.

Сравнительно мягкий приговор связан с тем, что обвиняемые согласились сотрудничать со следствием и передали властям основную часть похищенного. Иначе им грозило бы до 15 лет лишения свободы. Шестой подозреваемый, также принадлежащий к семье Реммо, был оправдан.

Похищение было совершено в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что злоумышленники устроили в музее поджог, из-за чего здание оказалось обесточено, сигнализация перестала работать, благодаря чему они проникли в музей через окно. Немецкие СМИ называли его крупнейшим похищением драгоценностей и произведений искусства в современной истории Германии. Были украдены драгоценности на общую сумму €113 млн, в их числе Дрезденский белый бриллиант, наборы ювелирных изделий XVIII века и комплекты украшений с бриллиантами.

По мнению искусствоведов, из-за исторической и художественной значимости эти предметы бесценны. Основная часть похищенного была возвращена в «Зеленые своды», часть в поврежденном виде. По мнению полиции, остальные похищенные драгоценности могут быть не найдены никогда.

Члены семьи Реммо, причастные к ограблению, были задержаны в 2020 году. В том же году двое их них были приговорены к различным тюремным срокам по обвинению еще в одном ограблении музея — их признали виновными в краже стокилограммовой золотой монеты из музея Боде в Берлине в 2017 году.

Подробнее о том, как расследовалось ограбление сокровищницы,— в материале «Ъ» «Клан Реммо — расхитители музеев».

Яна Рождественская