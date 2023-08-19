Умер пес породы сиба-ину Чимс, ставший героем мемов

В Гонконге в возрасте 11 лет умер пес породы сиба-ину Чимс (другая кличка — Болци). Он получил широкую известность благодаря мемам в интернете. Пес умер 18 августа во время операции на легких, торакоцентеза, сообщается на его странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reddit Фото: Reddit

«Он умер в пятницу утром во время последнего торакоцентеза. Изначально мы хотели устроить ему химиотерапию или другое возможное лечение после этой операции, но сейчас уже слишком поздно. Не грустите, пожалуйста, вспомните лучше радость, которую Болци принес миру»,— говорится в сообщении.

Популярность в интернете получила фотография с сидящим на задних лапах Чимсом. Ее использовали в различных мемах, например сравнивая с другим псом сиба-ину по кличке Кабосу, который был изображен мускулистым и стоящим на задних лапах.

Впервые накачанного Кабосу и плачущего Чимса совместил 16 мая 2020 года пользователь доски /r/animemes на Reddit (на фото). Он создал мем-сравнение про 17-летнего себя и отца в том же возрасте. Картинка набрала популярность, разошлась под другим разделам сайта, а после по другим соцсетям.

Эрдни Кагалтынов