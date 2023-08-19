В Петербурге за три года капитально отремонтируют 22 общественные бани

Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает программу капитального ремонта городских общественных бань. Она будет рассчитана на три года, сообщили 19 августа в пресс-службе городской администрации.

За этот период в 22 городских общественных банях планируется провести работы по восстановлению или замене различных коммуникаций (отепления, водоснабжения, канализации, вентиляции и пр.), а также привести в порядок фасады.

Первыми объектами по программе капремонта станут: баня на улице Мосина в Сестрорецке, а также две из четырех бань Колпинского района.

Сегодня в городе 32 бани предоставляют услуги по предельной стоимости 85 рублей для отделения второго разряда, 100 рублей — для отделения первого разряда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Сестрорецке отремонтируют общественную баню дореволюционной постройки.

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