В Сестрорецке отремонтируют общественную баню дореволюционной постройки

Городскую общественную баню на берегу озера Разлив в Сестрорецке, построенную почти 125 лет назад, отремонтируют по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщает пресс-служба администрации города.

«Баня очень популярна у местных жителей — её отличают дровяной пар и расположение рядом с озером. Кроме того, это важная часть социальной инфраструктуры. Для льготников, многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалидностью действуют специальные цены, которые субсидируются Правительством города», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в баню приходили с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и выявили нарушения. По словам заместителя директора бани Евгения Анисимова, баню планировали закрыть на 90 дней, хотя могли вынести предупреждение или назначить штраф. Однако в ситуацию вмешался губернатор, который поручил вице-губернатору Кириллу Полякову оценить состояние бани. Господин Поляков осмотрел здание и пообщался с местными жителями.

В ближайшее время будет разработан проект поэтапной реконструкции бани, который позволит ремонтировать ее, не закрывая. Постепенно будет проведен капитальный ремонт, отреставрирован фасад и приведены в порядок инженерные коммуникации.

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