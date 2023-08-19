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Коммерсантъ FM
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Глава разведки Словакии задержан по делу о превышении полномочий

Главу информационной службы (разведки) Словакии Михала Алача задержали по подозрению в создании преступной группы, превышению полномочий и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщил его адвокат Мариан Бошанский, на которого ссылается местный портал dennikn.sk.

Фото: SIS

Фото: SIS

О расследовании 17 августа рассказал глава полиции Словакии Штефан Гамран. В рамках дела также проходит глава Управления нацбезопасности Словакии Роман Конечный, который подозревается в превышении должностных полномочий. Господин Алач пока не намерен уходить в отставку.

«Сегодня утром состоялась очная ставка, следователь объяснил основания для задержания (с целью предотвращения сговора.— "Ъ")»,— рассказал господин Бошанский.

Глава словакцой оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Роберт Фицо сообщал, что полиция задержала Михала Алача из-за опасений, что он может повлиять на свидетелей. По версии полиции, он состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов. Ее целью якобы было влияние на расследование уголовных дел, передает «РИА Новости».

Лаура Кеффер

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