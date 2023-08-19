В Москве произошел пожар в перинатальном центре

На юго-западе Москвы произошел пожар в здании Федерального перинатального центра. Никто не пострадал, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного МЧС.

По данным ведомства, в 12:50 поступило сообщение о возгорании на улице Академика Опарина, дом 4, корп. 4. По этому адресу находится здание перинатального центра.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на минус первом этаже семиэтажного здания. Медицинский персонал и пациенты находятся в соседних корпусах, добавили в МЧС. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что загорелись электросветильники, пожар уже потушили.

Лаура Кеффер