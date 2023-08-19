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Коммерсантъ FM
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В Перми уволена директор школы после скандала вокруг «Разговоров о важном»

Директор пермской школы №12 с углубленным изучением немецкого языка Елена Ракинцева покинула пост из-за скандала вокруг патриотического воспитания учеников. Госпожа Ракинцева уволилась по собственному желанию, ее обязанности на данный момент исполняет бывшая замдиректора Алла Зобнина. Информацию подтвердили в пермском департаменте образования, сообщило издание ProPerm.

Елена Ракинцева

Елена Ракинцева

Фото: МАУ СОШ №12

Елена Ракинцева

Фото: МАУ СОШ №12

По данным издания, трудовой договор с Еленой Ракинцевой был заключен до марта 2026 года, разорван — 15 августа 2023-го. По информации источников ProPerm, в новом учебном году возглавить языковую школу может одна из заместителей директора пермской «Экономической школы №145».

«На начало учебного года открытые вакансии в учреждении отсутствуют»,— говорится в сообщении регионального департамента образования. Ранее сообщалось о возможном увольнении десяти преподавателей.

В марте 2023 года в школу на экзамен немецкого языка пришли сотрудники ФСБ, после этого принимавший экзамен немец был депортирован из России. В конце апреля Telegram-канал «Прикамские витязи» обвинил руководство школы в недопуске к ученикам участников спецоперации в рамках проведения уроков «Разговоры о важном». Елена Ракинцева объяснила такое решение законом об образовании, запрещающим агитацию учеников. В мае 25-летняя программа обмена с Германией была закрыта. 1 июня на заборе школы появились плакаты в поддержку учителей, на которых их призывали не уходить.

Полина Мотызлевская

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