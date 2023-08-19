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Коммерсантъ FM
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Прокуратура Калмыкии проводит проверку из-за роста цен на бензин

Прокуратура Калмыкии начала проверку из-за перебоев с поставками бензина и роста цен на него, сообщает ведомство. По его данным, проблемы возникли на нескольких автозаправочных станциях в Элисте, их число не приводится.

«Результаты проверки взяты руководителем надзорного ведомства на контроль»,— говорится в пресс-релизе прокуратуры.

17 августа Министерство экономики и торговли Калмыкии сообщило, что в Элисте возникли перебои с бензином, причиной был назван ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу для предотвращения подорожания топлива бензин.

В России к августу назрел топливный кризис из-за роста оптовых цен. В правительстве планируют решить ситуацию за счет увеличения обязательных продаж на бирже и ограничения числа экспортеров бензина.

Подробности — в приложении «Ъ» «Бензин не дотекает до рынка».

Лаура Кеффер

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