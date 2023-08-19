Politico: в США не исключают упущенную возможность для переговоров РФ и Украины

Возможно, США упустили окно возможностей поддержки более ранних переговоров России и Украины, сообщил источник Politico среди американских чиновников. По его мнению, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли был прав, когда осенью 2022 года говорил о необходимости переговоров в зимний период.

В ноябре 2022 года господин Милли заявил, что зимой «линия фронта может стабилизироваться». Он призвал «ловить момент» и начать переговоры, когда появится возможность достичь мира. По его мнению, есть вероятность, что победа «недостижима военными средствами», поэтому нужно обратиться «к другим средствам». По информации СМИ, господин Милли поддерживал свои слова и на нескольких совещаниях Белого дома. Однако Киев выступал против такой позиции, а источники СМИ в Белом доме говорили, что позиция начальника объединенного комитета штабов не соответствует официальной позиции Вашингтона.

Politico в статье анализирует, насколько прав оказался господин Милли. Собеседник издания, который сейчас согласился с начальником объединенного комитета штабов, отметил, что «мало кто верит, что Москва вообще серьезно относится к переговорам с начала войны». Кроме того, по его словам, все высокопоставленные руководители считают, что контрнаступление не было ошибкой. Другой американский чиновник рассказал, что в Белом доме все чаще задают вопрос: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно (оказывать поддержку Украине.— "Ъ"), то что же мы будем делать?».

Сам господин Милли в интервью The Washington Post ответил на вопрос, «может ли победить Украина». «Если конечная цель — это свободная, независимая суверенная Украина с целостной территорией, то это потребует еще значительных усилий. Этих целей можно добиться военным путем. Это потребует много-много времени, но этих целей также, может быть, можно достичь дипломатическим путем»,— сказал господин Милли. По мнению Politico, в этом выражении можно услышать: «Я же говорил».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Наступление в тяжелые времена».

Леонид Уварчев