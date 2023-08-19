Лавров считает призывы Запада к переговорам с Украиной тактической уловкой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться.

«Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок. А лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами. Но это — путь войны, а не мирного урегулирования. Нам это абсолютно ясно»,— сказал господин Лавров журналу «Международная жизнь». Расшифровка опубликована на сайте МИД РФ.

Министр раскритиковал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленский, на реализации которой настаивают в США. По мнению Москвы, от нее требуют «согласиться с ущемлением наших коренных интересов в сфере безопасности и продолжением произвола в отношении русских и русскоговорящих людей на новых территориях и на землях, контролируемых ВСУ».

Господин Лавров также раскритиковал проводимые многосторонние встречи без приглашения России, включая консультации в Копенгагене и Джидде. Он отметил, что на таких встречах пытаются убедить развивающиеся страны поддержать «формулу мира» Владимира Зеленского, Москву обвиняют в нежелании участвовать в переговорах, а доводы о необходимости учитывать мнение Москвы «с ходу отменяются». «Понятно, что такой подход не свидетельствует о намерении Запада о чем-то договариваться с Россией»,— сказал министр.

Господин Лавров отметил, что Россия сразу откликнулась на предложение Украины по переговорам в начале конфликта, но Киев позднее отказался от них, а еще позже — законодательно запретил вести переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Наступление в тяжелые времена».

Леонид Уварчев