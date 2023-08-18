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Коммерсантъ FM
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Байден обсудил с Кисидой санкции против РФ

Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США) обсуждали в том числе ситуацию на Украине и вопросы, связанные с Китаем. Они договорились «сохранять жесткие санкции против России» и решительно поддерживать Украину, говорится в сообщении министерства иностранных дел Японии.

Господин Кисида и господин Байден подтвердили важность сотрудничества с Китаем в «решении общих задач», и также подтвердили «важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали к мирному урегулированию проблем».

В резиденции Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде в пятницу, 18 августа, состоялась первая встреча лидеров США, Южной Кореи (президента Юн Сок Ёля) и Японии (премьера Фумио Кисиды). Американский лидер отмечал, что саммит не был посвящен Китаю, но «эта тема всплывала в ходе переговоров».

Об отношениях КНР и США — в материале «Ъ» «Тайвань изобрел для велосипеда».

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