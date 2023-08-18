Байден об Украине: если бы мы остановились, каким бы сигналом это стало Китаю?

Президент США Джо Байден сообщил, что вопросы, связанные с Китаем, поднимались на его встрече с лидерами Японии и Южной Кореи. На пресс-конференции по ее итогам он задался вопросом, какой сигнал послал бы Запад Китаю по Тайваню, если бы остановил помощь Украине.

«Представьте, что мы ничего не делаем. И эта позиция была сразу же признана, если я не ошибаюсь, вами, господин премьер-министр (Японии Фумио Кисида.— "Ъ"). Что мы находимся в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой бы сигнал это послало Китаю по Тайваню»,— сказал господин Байден на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По его мнению, немыслимо, чтобы Запад остался в стороне и сказал, что «это просто проблема Европы».

Американский президент поблагодарил Японию за помощь Украине. По его мнению, Токио проявил «сильные лидерские качества в G7», представил значительную финансовую, гуманитарную и нелетальную военную помощь, а также присоединился к «привлечению России к ответственности посредством международных санкций».

В резиденции Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде в пятницу, 18 августа, состоялась первая встреча лидеров США, Южной Кореи (президента Юн Сок Ёля) и Японии (премьера Фумио Кисиды). Американский лидер отмечал, что саммит не был посвящен Китаю, но «эта тема всплывала в ходе переговоров».

Об отношениях КНР и США — в материале «Ъ» «Тайвань изобрел для велосипеда».

Леонид Уварчев