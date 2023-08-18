Шольц заявил, что немецких военных на Украине нет и не будет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что старается не допустить втягивания своей страны в украинский конфликт. Он подтвердил, что в рамках этих усилий немецких солдат на Украине не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Я стараюсь этого не допустить»,— ответил господин Шольц на вопрос во время дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine, нет ли угрозы того, что Германия будет втянута в конфликт (цитата по ТАСС). «Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат»,— отметил канцлер.

В январе он отверг обвинения в том, что Берлин сделал слишком мало для оказания военной помощи Киеву. По словам Олафа Шольца, на начало года Германия являлась крупнейшим поставщиком оружия на Украину наряду с США и Великобританией. При этом господин Шольц подчеркнул, что Берлин ни при каких условиях не отправит сухопутные войска для участия в конфликте.

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем посылать наземные войска»,— заявил германский канцлер (цитата по BR24). Он отметил, что перерастания украинского конфликта в войну между Россией и НАТО допустить нельзя.

В Германии тем временем рассматривают возможность передачи вооруженным силам Украины ракет Taurus, которые имеют дальность более 500 км. Комментируя возможность поставок Украине этих дальнобойных ракет, глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин должен согласовать это с союзниками.

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Мария Федотова