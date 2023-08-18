Что происходит после ввода войск России на Украину. День 541-й

Над Москвой сбит беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра возле «Москва-Сити». Зеленский подтвердил получение Украиной двух установок IRIS-T от Германии. По данным Reuters, США одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. Дания получила разрешение от США передать Украине истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов, подтвердил глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

9:32. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что на Украине предотвращено покушение на убийство замглавы ГНС Евгения Сокура.

9:24. Первое после прекращения зерновой сделки торговое судно из одесского порта вошло в Босфор — телеканал TV100.

9:03. Часть конгрессменов США выступила против нового пакета военной помощи Украине после прогноза американской разведки относительно контрнаступления ВСУ — The Washington Post.

8:53. Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной двух установок IRIS-T от Германии.

8:41. Как узнал «Ъ», алкогольный концерн Pernod Ricard (владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) готовится к закрытию представительства в России.

8:38. Над селом Никольское в Белгородской области ночью был сбит беспилотник — губернатор Гладков.

8:31. Правительство Великобритании сообщило, что страна от имени Международного фонда Украины подписала три контракта на передачу Киеву систем и оборудования для ПВО на $114 млн.

8:14. По данным Reuters, США одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов.

8:14. Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничивали полеты при атаке БПЛА на Москву.

8:11. «При попытке пролета на Москву» был уничтожен беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин, его обломки упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной возле «Москва-Сити», частично обрушилась стена одного из павильонов.

8:09. Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать дронами корабли Черноморского флота неподалеку от Севастополя, никто не пострадал.