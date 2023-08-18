Сахаровский центр стал историей

Мосгорсуд удовлетворил иск столичного управления Минюста РФ, ликвидировав Сахаровский центр — одну из старейших общественных организаций страны, созданную в 1990 году при участии супруги академика и нобелевского лауреата Андрея Сахарова. В Минюсте нашли «систематические и неустранимые нарушения», отнеся к ним публикацию материалов без плашки иноагента и деятельность в нескольких регионах, где у центра нет отделений. Ранее по аналогичным основаниям были ликвидированы Московская Хельсинкская группа и информационно-аналитический центр «Сова». В Сахаровском центре выдвинули встречный иск, но разбирательство проиграли, а нынешнее решение характеризовали как «смертный приговор», хотя и намерены его обжаловать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Иск к Сахаровскому центру подан столичным управлением Минюста РФ в июле 2023 года после проведения внеплановой проверки по запросу депутата Госдумы Андрея Лугового. В ходе судебного заседания представители ведомства сообщили, что проверки выявили «систематические, грубые и неустранимые нарушения закона». К ним в Минюсте РФ отнесли публикацию материалов на сайте организации без маркировки иноагента (за это центр и его руководство были оштрафованы на общую сумму около 5 млн руб.), а также деятельность в субъектах, где у Сахаровского центра нет отделений. В качестве примера нарушений называлось участие организации во всероссийской выставке, посвященной празднованию 100-летия академика Сахарова. Это мероприятие проводилось в нескольких регионах, тогда как сама организация зарегистрирована в Москве. Всего в Минюсте насчитали девять подобных мероприятий, в том числе в Твери, Йошкар-Оле и Рязани. «Организацией не было предпринято попыток для устранения нарушений»,— заверил суд представитель ведомства.

Сахаровский центр (официальное название — Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова) создан в 1990 году по инициативе супруги ученого Елены Боннэр. В квартире академика Андрея Сахарова на Земляном Валу, оборудованной под музей, хранились его архивы, а в помещении центра проводились выставки, конференции и публичные дискуссии. Там выступали иностранные политики, правозащитники, журналисты и поэты. Россияне прощались здесь с Борисом Немцовым, Сергеем Ковалевым и Валерией Новодворской. В 2014 году центр был признан иноагентом.

Представители Сахаровского центра в Мосгорсуде настаивали, что не нарушали законодательство. Так, адвокат Марина Кольцова заявила, что ранее Минюст трижды проверял центр и претензий в связи с мероприятиями за пределами столицы не предъявлял. Более того, в июле 2023 года Сахаровский центр выдвинул свой иск к Минюсту, оспаривая требование о ликвидации организации как незаконное и несоразмерное выявленным нарушениям.

В ходе этого процесса в Гагаринском суде Москвы адвокаты доказывали, что Сахаровский центр лишь предоставил материалы для проведения выставки к 100-летию академика, а ее организацией занимались местные власти. «Было распоряжение президента (Владимира Путина.— “Ъ”) по поводу празднования этой даты. В плане были предусмотрены и региональные выставки. Рассматривать эту деятельность как нарушающую закон — пересматривать решение президента и Минкульта»,— пояснял глава правления Сахаровского центра Вячеслав Бахмин. Впрочем, суд иск к Минюсту в июле 2023 года отклонил.

Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга требования Минюста удовлетворил, уточнив, что после его решения Сахаровский центр будет исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. «Мы будем обжаловать решение,— пообещал “Ъ” представляющий интересы Сахаровского центра адвокат Михаил Бирюков.— Пройдем все инстанции в рамках отечественной системы правосудия и будем добиваться рассмотрения этого дела в КПЧ ООН».

Напомним, по иску Минюста Мосгорсудом была в январе 2023 года ликвидирована старейшая в России правозащитная организация — Московская Хельсинкская группа (МХГ, работала с 1976 года). Основанием для иска также стала деятельность МХГ вне Москвы. Чиновники настаивали, что группа не должна принимать участие в конференциях в других субъектах страны. В апреле 2023 года на том же основании Мосгорсуд удовлетворил иск о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова».

После заседания Мосгорсуда представители центра заявили, что «решение о ликвидации будет означать смертный приговор».

«Центр Сахарова нес огромную культурно-просветительскую миссию,— сказал Михаил Бирюков “Ъ”.— Работа была связана с организацией работы выставок по всей России, лекториями, благотворительными вечерами, встречами. Естественно, ликвидация юридического лица парализует это направление работы и лишает организацию возможности реализовывать те цели и задачи, ради которых он был создан».

Александр Воронов, Эмилия Габдуллина