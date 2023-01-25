Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конец старейших

Суд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу по иску Минюста

Мосгорсуд ликвидировал старейшую правозащитную НКО России — Московскую Хельсинкскую группу (МХГ; действовала с 1976 года). Столичное управление Минюста сочло работу «московской» организации «за пределами» региона нарушением закона. Среди 11 подобных эпизодов, в частности, онлайн-лекция МХГ для правозащитников Краснодарского края. Эту лекцию МХГ организовала в рамках реализации президентского гранта и даже получила «благодарность МВД», защищались правозащитники в суде. Аргумент не сработал.

Генри Резник сообщил, что защита обязательно обжалует решение Мосгорсуда

Генри Резник сообщил, что защита обязательно обжалует решение Мосгорсуда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Генри Резник сообщил, что защита обязательно обжалует решение Мосгорсуда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ликвидация МХГ заняла шесть часов. В сравнении с прошлогодней ликвидацией «Международного Мемориала» (внесенного до упразднения в реестр иноагентов), которое длилось два месяца, «спешка небывалая», заметили защитники МХГ. На процессе в Мосгорсуде их было семеро, в том числе сопредседатель организации Дмитрий Макаров, исполнительный директор Светлана Астраханцева и заслуженный юрист России, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Цель МХГ — в защите прав человека, которые не ограничиваются Москвой, настаивали они. Минюст и прокуратура с этим не соглашались, указывая, что посещать суды в других регионах и даже читать лекции онлайн незаконно.

Осенью 2021 года прокуратура Москвы обратила внимание на «возможные нарушения» закона «Об НКО» правозащитниками МХГ. Ведомство, в частности, указало, что те выходят за пределы «территориальной деятельности» — работают не только в Москве (как предполагает название), но и других регионах. Минюст провел «внеплановую проверку» работы МХГ с ноября 2019 по октябрь 2022 года и установил 11 подобных эпизодов. Среди них участие представителей МХГ в фестивале «Город прав» в Уфе (организован советом по правам человека при главе Татарстана) и судебных заседаниях в Ингушетии и Подольске. Минюст счел это «грубыми и регулярными нарушениями законодательства» и обратился в суд с иском о ликвидации. МХГ оспорила саму процедуру назначения проверки, но суд отказал без рассмотрения заявления.

Против ходатайства МХГ о вызове более чем десяти свидетелей возражали прокурор Екатерина Оглио и представители Минюста Маргарита Мезенцева и Иван Татарников. Просьба была судом отклонена.

Нарушения МХГ не только «грубые и систематические», но и «неустранимые», пояснял суду Иван Татарников. Он предложил ознакомиться со скриншотами публикаций на сайте МХГ о работе в регионах. Эти публикации, отметим, были удалены еще в январе 2022 года, за десять месяцев до проверки.

Среди претензий Минюста к МХГ оказалось и «непредоставление» протоколов заседаний группы правозащитников. Светлана Астраханцева на это спрашивала господина Татарникова: «Разве я не уточняла у вас, Иван Дмитриевич, в ходе проверки, нужны ли вам протоколы наших онлайн-заседаний в ковидный 2020 год? Разве вы не отвечали: "Нет, не нужны"?» Истец настаивал: «На момент окончания проверки документов не было». Он же указывал, что Минюст нашел «несоответствия законодательству» и в уставе МХГ, но признал, что его ведомство в 2018 году этот устав и приняло без нареканий.

Сопредседатель МХГ Дмитрий Макаров не понимал, почему Минюст подал иск в суд еще до получения объяснений правозащитников. «Нет ни одной нормы закона, которая обязывала бы нас ждать возражений»,— заявляла Маргарита Мезенцева. «То есть для вас не имеет значения наше мнение при формировании вашей позиции?» — продолжал господин Макаров. «Нет»,— парировала госпожа Мезенцева.

Адвокат Илья Сидоров напоминал о постановлении правительства от 10 марта 2022 года «Об особенностях контроля»: «В нем говорится, что контрольные мероприятия (НКО в 2022 году на тех же основаниях, что и в предыдущие годы.— “Ъ”) проводиться не будут». Прокурор Екатерина Оглио прояснила, что прокуратура «по своей инициативе» проводила мониторинг сайта МХГ, руководствуясь не правительственными нормами, а законом «О прокуратуре РФ». Никогда ранее подобные проверки в отношении МХГ «не проводились», уточнила она.

«Нам вменяется наша каждодневная деятельность по объединению людей, она не менялась с 1976 года, не смущала Минюст при тотальной проверке в 2016 году,— высказался Дмитрий Макаров.— Наша миссия — защита прав человека. Минюст же вообще не обосновывает общественный интерес, который защищает. Какой ущерб мы нанесли?»

Светлана Астраханцева рассказала об 11 эпизодах, которые Минюст назвал нарушениями. Первым она назвала посещение суда в Ярославле, где рассматривалось дело о пытках заключенного колонии сотрудниками ФСИН «через 800 ударов палками по пяткам». Затем посещение суда в Подольске по делу Александра Шестуна, экс-главы Серпуховского района Москвы, приговоренного в 2020 году к 15 годам. «Что мы должны были сказать его семье? Ищите правозащитников в Подольске, а мы только в Москве работаем?» — возмущалась госпожа Астраханцева. Она перешла к третьему эпизоду — участию в сочинском онлайн-мероприятии, где бывший сотрудник МХГ Николай Кретов «прочел лекцию». Следующим нарушением оказалось коллективное письмо российских правозащитников на имя губернатора Петербурга. В нем выражалось требование разрешить одиночные пикеты в сентябре 2020 года. «Пятый эпизод, Уфа,— продолжала она.— Организатор — совет при главе Республики Татарстан по развитию гражданского общества. Два представителя МХГ поучаствовали в нем самоинициативно. Поехали в субботу и воскресенье».

Суд оставил без рассмотрения иск Московской Хельсинкской группы к Минюсту

Среди других эпизодов снова был суд в Подольске, поездка в Сочи на заседание по уголовному делу коллеги Семена Симонова, обжалование недопуска на это заседание, поездка в Ингушетию (члены МХГ наблюдали за судом по делу семерых старейшин, выступавших «за возращение отобранных у ингушей их исконных земель в 2018 году»). Наконец, руководитель МХГ добралась до «мероприятия по гражданскому контролю в Краснодарском крае» в декабре 2021 года. Там волонтер МХГ выступил с онлайн-лекцией о «мониторинге работы органов полиции» в рамках программы, открытой в рамках президентского гранта (за нее НКО получила благодарность МВД).

Валерий Борщев признался, что «не думал» застать ликвидацию МХГ, которую он создавал с Андреем Сахаровым и Еленой Боннер. «Мы изначально решили, что МХГ будет строить партнерские отношения, объединять и множить правозащитное движение. Но ведь это абсурд, если мы будем защищать людей только в Москве,— распалялся он и грозил пальцем оппонентам.— Вторая глава Конституции — права человека экстерриториальны. Ну как можно упрекать, что кто-то поехал на заседание суда?! Меня поражает, с какой легкостью вы решаете нашу судьбу. Это же требовало больших усилий, это стоило жизней людей, которые умирали в лагерях».

Адвокат Илья Сидоров даже заявил отвод судье, посчитав, что он «предвзят» и «торопится завершить процесс» за один день, но судья это требование отклонил.

В прениях стороны повторили доводы, новым голосом оказался только Генри Резник, до сих пор молчавший. Он рассуждал о «военном противостоянии» и «противостоянии с Западом», при которых «первые ученики рвутся оказать первое служение», и предостерегал — «закон в опасности». Суд к этим доводам не прислушался и Московскую Хельсинскую группу ликвидировал.

Мария Старикова

Фотогалерея

История Московской Хельсинкской групп

Предыдущая фотография
12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР&lt;br> На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР
На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Фото: Архив Международного Мемориала

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения&lt;br> На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения
На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

Фото: Московская Хельсинкская Группа

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу&lt;br> На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу
На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Фото: Московская Хельсинкская Группа

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

Фото: Jerome Delay / AFP

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева&lt;br> На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева
На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

С 1997 года МХГ ежегодно публиковала обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждала собственную правозащитную премию&lt;br> На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

С 1997 года МХГ ежегодно публиковала обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждала собственную правозащитную премию
На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года&lt;br> На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года
На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполнял советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Валерий Борщев. Финансирование МХГ осуществлялось за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполнял советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Валерий Борщев. Финансирование МХГ осуществлялось за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 12

12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР
На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Фото: Архив Международного Мемориала

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения
На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

Фото: Московская Хельсинкская Группа

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу
На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Фото: Московская Хельсинкская Группа

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

Фото: Jerome Delay / AFP

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева
На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

С 1997 года МХГ ежегодно публиковала обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждала собственную правозащитную премию
На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года
На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполнял советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Валерий Борщев. Финансирование МХГ осуществлялось за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...