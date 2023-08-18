В Тюмени на горячем источнике произошло массовое отравление детей хлором

На горячем источнике «Тюменский» сегодня, 18 августа, 16 детей почувствовали себя плохо. К моменту приезда медиков были обследованы 13 детей, находившихся на месте. По результатам проверки в больницы доставили трех детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения.

По предварительным данным, дети отравились парами хлора, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Высокая концентрация этого вещества может приводит к тяжелым последствиям для организма. Сейчас на месте работают следователи и прокуроры.

Горячий источник «Тюменский» расположен в поселке Яр в пригороде Тюмени. Очевидцы рассказали изданию 72.ru, что резкий удушливый запах хлора возник неожиданно: дети резко стали закашливаться. Сотрудники базы сказали, что хлор мог скопиться в бассейне в течении нескольких часов, пока там не было света.

Олеся Павленко